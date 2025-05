Das Tanzcafé am Dahrenstedter Weg in Stendal wurde durch Brandstiftung zerstört. Ein halbes Jahr nach dem Feuer steht das Grundstück zum Verkauf. Wird der Ort, der einst für lange Partynächte bekannt war, wiederbelebt?

Das Tanzcafé in Stendal ist in der Nacht zum 22. August 2024 ausgebrannt. Das Grundstück am Dahrenstedter Weg soll verkauft werden.

Stendal. - Das Tanzcafé am Dahrenstedter Weg in Stendal ist in der Nacht zum 22. August 2024 abgebrannt. Einen Neuanfang für die Partylocation wird es an diesem Standort nicht mehr geben. Das Grundstück steht zum Verkauf.