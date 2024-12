Intendantin Dorotty Szalma gibt AfD-Fraktionsvorsitzenden Arno Bausemer und den anderen Stadträten in der Sitzung am 2. Dezember Freikarten fürs Theater der Altmark.

Stendal. - Das Theater der Altmark hat in der Stadtratssitzung am Montag einen Auftritt der anderen Art gehabt. Intendantin Dorotty Szalma hat in Begleitung ihrer Pressesprecherin Julia Lehman Freikarten an Stendals Stadträte verteilt.