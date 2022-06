Theater der Altmark in Stendal unterstützt Aktion #RetteDeinTheater

Schauspieler und Mitarbeiter des Theaters der Altmark in Stendal unterstützen die Aktion #RetteDeinTheater in Niedersachsen. Sie zeigen Solidarität für ihre Kollegen im Nachbarbundesland. Intendant Wolf E. Rahlfs spricht mit der Volksstimme über die Aktion.

Mitglieder des Theaters der Altmark in Stendal haben bei der #RetteDeinTheater-Demonstration Anfang November mitgemacht. Mehr als 3000 Menschen haben gegen Haushaltskürzungen in Niedersachsen protestiert.

Stendal - Deutschlands Theater sind im Aufruhr. Grund ist der Entwurf des Niedersächsischen Finanzministeriums, der für die kommenden Jahre erhebliche Einbußen in Millionenhöhe für die Staatstheater Hannover vorsieht. Im Rahmen eines Corona-Schuldenabbaus für 2022/23 sollen die geplanten Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst (TVöD) am Staatstheater Hannover und den kommunalen Bühnen in Niedersachsen nicht übernommen werden. Zudem werden weitere Investitionskosten, die zum Erhalt der Spielfähigkeit dringend notwendig sind, nicht übernommen. Die Theater in Deutschland sind nun in großer Sorge, dass der niedersächsische Vorschlag bundesweit Schule macht und wehren sich mit der Aktion #RetteDeinTheater. Auch das Theater der Altmark in Stendal hat sich der Aktion angeschlossen. Für die Volksstimme sprach Thomas Pfundtner darüber mit dem geschäftsführenden Intendanten Wolf E. Rahlfs.