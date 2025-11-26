Mephisto – Roman einer Karriere Theater der Altmark bringt Klaus Manns Klassiker auf die Bühne
„Mephisto – Roman einer Karriere“ feiert am Theater in Stendal Premiere. Mitten im Nationalsozialismus findet sich ein Schauspieler in einem teuflischen Reigen aus Ehrgeiz, Gewissenlosigkeit und Opportunismus wieder.
Stendal. - Das Theater der Altmark präsentiert seinen Zuschauern ab Sonnabend, 29. November, ein Stück, das die Moral eines Menschen auf die Probe stellt. Kurz vor der Premiere von „Mephisto – Roman einer Karriere“ durfte die Volksstimme einen ersten Blick auf das teuflische Spiel zwischen Kunst und Macht erhaschen.