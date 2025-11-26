„Mephisto – Roman einer Karriere“ feiert am Theater in Stendal Premiere. Mitten im Nationalsozialismus findet sich ein Schauspieler in einem teuflischen Reigen aus Ehrgeiz, Gewissenlosigkeit und Opportunismus wieder.

Hannes Liebmann (von links), Fynn Zinapold und Marcel Kaiser in dem Stendaler Theaterstück „Mephisto – Roman einer Karriere“.

Stendal. - Das Theater der Altmark präsentiert seinen Zuschauern ab Sonnabend, 29. November, ein Stück, das die Moral eines Menschen auf die Probe stellt. Kurz vor der Premiere von „Mephisto – Roman einer Karriere“ durfte die Volksstimme einen ersten Blick auf das teuflische Spiel zwischen Kunst und Macht erhaschen.