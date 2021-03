Der Bestamd des Tiergartens in Stendal soll aufgefrischt und ergänzt werden.

Stendal (dly) l Auch wenn in den nächsten Jahren neue Angebote für die Besucher des Stendaler Tiergartens geschaffen werden sollen, wird weiter in die Unterhaltung der vorhandenen Gebäude und Anlagen investiert. Für dieses Jahr sind laut Tiergarten-Konzept 20?000 Euro für die Sanierung des Daches und der Außenfassade des Futterlagers geplant sowie für die Dachverbindung des alten und des neuen Kassenhauses.



Für die kommenden Jahre sind unter anderem die Erneuerung des Fußbodens im Sozialgebäude (2022, Plansatz im Haushalt: 30.000 Euro), der Austausch und die Entsorgung von Bahnschwellen in den Damwildanlagen I und II (2023 und 2024, zusammen 50.000 Euro) sowie die Dachsanierung des Pferdestalles (2025, 20.000 Euro) vorgesehen. Bei der Unterhaltung und schrittweisen Rekonstruktion wird „auf eine naturnahe Ausgestaltung und artgerechte Größe und Ausstattung der Anlagen und Gehege besonderer Wert gelegt“, heißt es im neuen Konzept, das die Entwicklung des Stendaler Tiergartens bis 2025 absteckt. Am kommenden Mittwoch beschäftigt sich der Hauptausschuss mit dem Papier, am 22. März will der Stadtrat darüber entscheiden.



Neue Tiere für Stendal

Entwickelt werden soll in den nächsten fünf Jahren auch der Tierbestand. So ist unter anderem vorgesehen, das alte Nasenbär-Gehege mit einer Zuchtgruppe südamerikanischer Kleinfleckkatzen (Salzkatzen) zu besetzen. Ein weibliches Tier ist bereits aus dem Dessauer Tiergarten nach Stendal geholt worden.



Die Waschbär-Anlage wird mit jungen Waschbären aus der Flaschenaufzucht belebt. Und noch etwas ist geplant: Die europäischen Wölfe sollen voraussichtlich durch Timberwölfe ersetzt werden.



Weil Artenschutz und Artenvielfalt nicht die Aufgabe der großen Zoos, sondern auch Bestandteil der Arbeit kleinerer Tiergärten ist (Stichworte Spezialisierungen und ausgewählte Zuchten), soll der Tierbestand mit Blick darauf ergänzt und optimiert werden. Denn aktuell ist der hiesige Bestand oft nicht zuchtfähig, heißt es im Konzept. Es sollen weiterhin Tiere von allen Kontinenten gezeigt werden.