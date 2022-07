Tierheim Stendal: Wie Tierliebhaber Wünsche erfüllen

Die Katze Willow lebt seit September im Tierheim in Stendal. Anne Mollenhauer kümmert sich um sie.

Stendal - Vier Katzen blicken sofort auf und gucken Anne Mollenhauer an, als sie die Tür des „WG-Zimmers“ der Samtpfoten im Tierheim in Stendal betritt. Die viereinhalb Monate alten Katzen haben noch keinen Interessenten, der ihnen ein neues Zuhause bietet. „Sie eignen sich aber nicht als Weihnachtsgeschenk“, sagt die Leiterin deutlich. Stattdessen bietet der Betreiber des Tierheims, der Altmärkische Tierschutzverein Kreis Stendal, Alternativen zur vierbeinigen Überraschung an.