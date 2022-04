Tipps und Tricks, damit der Frühjahrsputz gelingt

In Stendal, Osterburg und Havelberg wird fleißig sauber gemacht: So gelingt der Frühjahrsputz.

Stendal - Menschen im Landkreis Stendal machen Frühjahrsputz. Ob auf den Werderwiesen in Osterburg, beim Müllsammeln in Schollene oder an diesem Wochenende in Stendal: Es wird geputzt. Die Volksstimme hat Tipps und Tricks zusammengetragen, wie der Frühjahrsputz gelingt.