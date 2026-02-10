In Insel bei Stendal reißt das Heck einer Erntemaschine beim Abbiegen einen Zaunpfeiler um – ein 81-Jähriger stirbt. Wie das Urteil in der Berufungsverhandlung am Landgericht ausfällt.

Tödlicher Unfall mit Erntemaschine bei Stendal: Fahrer bricht vor Gericht in Tränen aus

In Insel bei Stendal wurde ein 81-Jähriger nach einem Verkehrsunfall von Trümmern eines Zaunpfahls erschlagen.

Stendal - Es gibt Situationen, die mag man sich nicht vorstellen. Und doch passieren sie mit schwerwiegenden Folgen wie am 23. Oktober 2023 in Insel. Bei einem Verkehrsunfall mit einer Erntemaschine war ein 81 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Das Geschehen war am Dienstag, 10. Februar 2026, Gegenstand einer Berufungsverhandlung am Landgericht Stendal.