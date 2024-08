Angelika Otto hatte 20 Jahre den Töpfermarkt in Tangermünde organisiert. Jetzt liegt die Planung in den Händen ihrer Kinder.

Tangermünde. - Der Töpfermarkt in Tangermünde geht in diesem Jahr in die 21. Runde. Am 19. und 20. Oktober findet er am angestammten Platz auf dem großen Platz am Hafen statt. Dass es weitergehen würde, stand im vergangenen Jahr allerdings nicht wirklich fest.