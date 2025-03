Trubel in Stendal, Salzwedel und Co.: Ein Wimmelbuch für die Hansestädte

Stendal - Schaut man in die Altmark und den Elb-Havel-Winkel, dann trifft folgender Satz auf jeden Fall zu: Es wimmelt nur so von Hansestädten. Acht sind es an der Zahl: Stendal, Salzwedel, Havelberg, Tangermünde, Gardelegen, Werben, Seehausen und Osterburg. Und damit bietet Sachsen-Anhalts Norden die höchste Konzentration an deutschen Mitgliedsstädten innerhalb der internationalen Hanse der Neuzeit. Etwas Besonderes, das mit etwas Besonderem gewürdigt werden sollte.