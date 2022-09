Überall FCM – das nervt die Bürger in Stendal

Fans des 1. FC Magdeburg lassen keine Gelegenheit aus, ihrem Verein mit Aufklebern und Graffitis in Stendal und den umliegenden Dörfern zu huldigen. Ein Bürgermeister will sich das nicht mehr bieten lassen.

Das Bild in der Nähe der Stendaler Schützenplatz-Kreuzung fasst alles zusammen: An der Hauswand prangen eine FCM-Graffiti und eine linksextreme Schmiererei. Der Pfahl des Verkerkehrsschildes ist mit Aufklebern des Magdeburger Fußballvereins übersäht.

Stendal/Uchtspringe - Wer am Bahnhof in Uchtspringe den Zug verlässt und die Treppen zum Ausgang hinauf steigt, hat keine Chance, der Botschaft zu entgehen. Großflächig verkünden drei auf die Stufen gemalte blau-weiße Buchstaben, welchem Fußballclub in dem Stendaler Ortsteil gehuldigt werden soll: dem 1. FC Magdeburg.