Überwachungskameras am Altmark-Forum in Stendal gefordert

Weil eine minderjährige Auszubildende am Altmark-Forum in Stendal belästigt wurde, fordert ihre Chefin Überwachungskameras.

Stendal. - Eine minderjährige Auszubildende wird in Stendal mehrfach von Männern belästigt. Ihre Chefin in der apowida-Apotheke im Altmark-Forum fordert endlich Videoüberwachung für den Vorplatz an der Adolph-Mentzel-Straße und wendet sich hilfesuchend an die Kommunalpolitiker der Hansestadt.