Humanitäre Hilfe Ukrainer kommen nach 30 Stunden Flucht in der Notunterkunft in Stendal an

Viele Ukrainer haben eine Odyssee hinter sich. Nun sind sie in Stendal angekommen und erst einmal in Sicherheit. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber die schrecklichen Erlebnisse werden den Menschen noch lange in Erinnerung bleiben.