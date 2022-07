Umweltminister Sachsen-Anhalts inspiziert Hafenschlamm

Kommunal-, Kreis- und Landespolitiker in einem Boot. Umweltminister Armin Willingmann (vorn) konnten sich mittels eines Staken davon überzeugen, dass wenige Zentimeter unter dem Wasser die Schlammschicht beginnt.

Tangermünde - Armin Willingmann (SPD) war am 21. Juli zur falschen Zeit in Tangermünde. Hätte der Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt bei Niedrigwasser der Elbe die Stadt besucht, hätte er das ganze Schlamm-Dilemma sofort sehen können. So aber war die Schicht im Hafen von etwas Wasser überspült. Nur vom Boot aus wurde mittels einem Staken das Übel erkennbar.