Schönhausen (vs) l Ein 28 Jahre alter Mann ist gestern bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er war am Vormittag auf der Kreisstraße 1474 zwischen Schönhausen-Damm und Wuster Damm unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Renault gegen einen Baum prallte. Der Mann aus Brandenburg wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.