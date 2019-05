Ein Stendaler kam am Montagfrüh von der Osterburger Straße ab und wurde schwer verletzt. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Stendal (vl) l Schwere Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Stendaler bei einem Unfall zu, der sich am Montag gegen 6.50 Uhr in der Osterburger Straße in Stendal ereignete.

Der Mann kam mit seinem Mazda von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Als Ursache gab er Müdigkeit an. Die Osterburger Straße musste zeitweilig voll gesperrt werden.