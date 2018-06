In Schönfeld landete ein Fahrzeug im Trübengraben. Verletzt wurde dabei niemand.

In Hohengöhren bei Schönfeld ist ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Trübengraben gelandet.

Anastasia Hartleib ist seit April 2018 Volontärin bei der Volksstimme und hat vorher in Regensburg Medien- und Politikwissenschaft studiert. In ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit der Verbreitung und den Auswirkungen von Fake News. anastasia.hartleib@volksstimme.de ›

Hohengöhren l Am Mittwoch, 30. Mai 2018, kam ein Autofahrer zwischen Hohengöhren und Hohengöhren-Damm im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug landete mit der Front im Trübengraben. Wie Polizeioberkommissar Dirk Marscheider in einer Pressemitteilung mitteilt, wurde die Polizei erst am darauffolgenden Tag auf den Unfall aufmerksam, als ein anderer Autofahrer das Fahrzeug fand.

Der 38-Jährige Unfallfahrer meldete sich jedoch ebenfalls am Donnerstag. Es wurde niemand verletzt. Im Trübengraben konnte nach einer Kontrolle keine Verunreinigung festgestellt werden.