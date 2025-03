Lebensretter aus Seehausen geehrt Spektakuläre Rettung aus Fluss: Drei Männer bewahren 73-Jährigen vor dem sicheren Tod

Ein älterer Mann stürzt mit seinem Auto in Seehausen in einen Fluss. Er ist in dem Wagen gefangen - doch drei Männer springen ohne zu zögern ins Wasser.