Zu einem schweren Unfall ist es bei Tangerhütte gekommen.

Tangerhütte (vs) l Am Samstagmorgen befuhr ein Mann mit seinem Transporter die Landstraße von Tangerhütte Richtung Weißewarte. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 70-Jährige kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich gegen zwei Bäume. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Am Transporter entstand Totalschaden.