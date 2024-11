Unglaubliches Abenteuer für Mann am Rand der Altmark: Seine Erfahrungen als Kellner auf dem Oktoberfest in München

Angern/München - In Stendal wird es gefeiert, in Tangermünde und selbst in Bismark – das Oktoberfest. Inmitten des blau-weißen Ambientes gibt es einen Tag lang Bier und Haxen satt zu bayerischen Klängen. Das beliebteste Volksfest der Welt hat längst seine Ableger in der Altmark gefunden, und doch sind es nur Kopien. Das weiß keiner besser als Markus Koch aus dem nördlichsten Zipfel des Bördekreises. 16 Tage lang war er auf der Münchner Theresienwiese im Dauerstress, stemmte Maßkrüge und Essenstabletts. Was ihn daran besonders begeistert hat.