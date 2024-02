Vandalismus in Stendal: Die Polizei und die Gemeindereferentin erklären, warum die Kirche St. Anna immer noch keinen regulären Besucherverkehr empfängt.

Vandalismus und Drohungen gegen Kirche in Stendal: Gotteshaus bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen

Die Kirche St. Anna in Stendal wird nach Vandalismus und Drohungen derzeit nur für Gottesdienste geöffnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Die Kirche St. Anna in Stendal ist geschlossen. „Wegen Vandalismus“, steht an der Eingangstür des Gotteshauses. Das allerdings bereits seit Dezember. Die Volksstimme hat bei Polizei und Gemeinde nachgefragt, was passiert ist.