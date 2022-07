Verein „Aus einem Guss“ aus Tangerhütte wirbt für die Industriekultur seiner Heimatstadt

Tangerhütte - Mit einem Vortrag zur Gießereitradition und zu Perspektiven für die ehemaligen Gießereihallen in Tangerhütte vertrat Frank Dreihaupt, Vorsitzender des Vereins „Aus einem Guss“ in Tangerhütte, jetzt seine Heimatstadt in Schönebeck. Bei einer Tagung im Industrie- und Kunstmuseum ging es dort um die Industriekultur in Sachsen-Anhalt.