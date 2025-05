Für Hochwasserschutz Mit Video: 80 Jahre altes Wehr zwischen Elbe und Havel braucht Notsicherung

Die Wehrgruppe Quitzöbel dient dem Hochwasserschutz an Elbe und Havel im Kreis Stendal. An den drei Stauwerken wird gebaut. Warum Millionen Euro in das Projekt fließen.