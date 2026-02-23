Im Jahr 2025 haben die Mitglieder des Kreistages in Stendal beschlossen, dass die Sitzungen im Offenen Kanal ausgestrahlt werden sollen. Was ist aus dieser Idee geworden?

Stendal - Was ist eigentlich aus der Idee geworden, die Kreistagssitzungen vom Offenen Kanal Stendal aufzeichnen und ausstrahlen zu lassen? Das wollte ein Einwohner beim Kreistag im Februar von Landrat Patrick Puhlmann (SPD) wissen.

Am 18. September 2025 hatten die Kreistagsmitglieder nach einem Antrag der Fraktion Pro Altmark mehrheitlich beschlossen, dass die Sitzungen in Zukunft für die Öffentlichkeit ausgestrahlt werden sollen. Im Stadtrat in Stendal ist dieses Vorgehen seit Jahren schon gang und gäbe.

Die Kreistagsmitglieder versprachen sich davon ein größeres öffentliches Interesse. Denn die Zahl der Zuschauer im Landratsamt ist immer weniger geworden.

Doch seit dem Beschluss ist nichts weiter passiert. Patrick Puhlmann klärt auf: „Damals wurde beschlossen, dass die Idee geprüft wird. Da sind wir dabei“, sagte er. Mit etwas Glück könne der Offene Kanal die kommende Sitzung im April aufzeichnen und senden.