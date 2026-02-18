Uwe Borchers war als Statist bei der ZDF-Produktion „Der Schimmelreiter“ dabei. Gedreht wurde zum Beispiel im Schwarzen Adler. Was er dabei erlebt hat und was der Film zu bieten hat.

Diese Szene aus dem Film Der Schimmelreiter wurde im Saal des Hotels Schwarzer Adler gedereht: Hauke Haien (Max Hubacher) stellt sich den Fragen der Bürger zum Küpstenschutz.

Stendal - „Das ist ein super Film“, ist Uwe Borchers beeindruckt. Der Stendaler hat als Statist in der ZDF-Produktion „Der Schimmelreiter“ nach der Novelle von Theodor Storm mitgespielt. Die Volksstimme hat ihn ins Uppstall-Kino begleitet und geschaut, welche Bilder und Menschen aus der Hansestadt zu sehen sind.