  Filmdreh mit Promis: Stendal auf der Kinoleinwand

Filmdreh mit Promis Stendal auf der Kinoleinwand

Uwe Borchers war als Statist bei der ZDF-Produktion „Der Schimmelreiter“ dabei. Gedreht wurde zum Beispiel im Schwarzen Adler. Was er dabei erlebt hat und was der Film zu bieten hat.

Von Anna Lisa Oehlmann 18.02.2026, 17:40
Diese Szene aus dem Film Der Schimmelreiter wurde im Saal des Hotels Schwarzer Adler gedereht: Hauke Haien (Max Hubacher) stellt sich den Fragen der Bürger zum Küpstenschutz.
Diese Szene aus dem Film Der Schimmelreiter wurde im Saal des Hotels Schwarzer Adler gedereht: Hauke Haien (Max Hubacher) stellt sich den Fragen der Bürger zum Küpstenschutz. ZDF/Anke Neugebauer

Stendal - „Das ist ein super Film“, ist Uwe Borchers beeindruckt. Der Stendaler hat als Statist in der ZDF-Produktion „Der Schimmelreiter“ nach der Novelle von Theodor Storm mitgespielt. Die Volksstimme hat ihn ins Uppstall-Kino begleitet und geschaut, welche Bilder und Menschen aus der Hansestadt zu sehen sind.