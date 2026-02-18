Filmdreh mit Promis Stendal auf der Kinoleinwand
Uwe Borchers war als Statist bei der ZDF-Produktion „Der Schimmelreiter“ dabei. Gedreht wurde zum Beispiel im Schwarzen Adler. Was er dabei erlebt hat und was der Film zu bieten hat.
18.02.2026, 17:40
Stendal - „Das ist ein super Film“, ist Uwe Borchers beeindruckt. Der Stendaler hat als Statist in der ZDF-Produktion „Der Schimmelreiter“ nach der Novelle von Theodor Storm mitgespielt. Die Volksstimme hat ihn ins Uppstall-Kino begleitet und geschaut, welche Bilder und Menschen aus der Hansestadt zu sehen sind.