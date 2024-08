Die Hallstraße in Stendal wurde für den Verkehr freigegeben. Die Zufahrt zum Landgericht ist damit wieder befahrbar. Wann wird nun die denkmalgeschützte Mauer wieder geschlossen?

Wann wird das Loch in der Mauer am Landgericht Stendal gestopft?

Die Mauer am Landgericht in Stendal wurde teilweise abgebaut, um eine alternative Zufahrt zum Hof zu schaffen.

Stendal - Die Arbeiten an der Hallstraße in Stendal sind beendet, die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Damit ist nun die Zufahrt zum Innenhof des Landgerichts wieder befahrbar. Aufgrund der Arbeiten war diese nicht mehr zugänglich. Eine Alternative musste her.