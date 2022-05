Warum es in Stendal immer wieder zu Wildunfällen kommt

Über die Straßen wechselndes Wild ist Unfallursache Nummer eins – in Sachsen-Anhalt ebenso wie im Landkreis Stendal. Täglich werden Unfälle mit Wildbeteiligung gemeldet. Gerade bei Dämmerung nimmt deren Zahl zu.

Der grüne Pfosten steht an der B 107 und ist mit einem solarbetriebenen Wildwarngerät ausgestattet.

Stendal - Seit Sonntag (31. Oktober) gilt wieder die Winterzeit. Das bedeutet für den abendlichen Berufsverkehr, dass die Pendler sowohl bei Dämmerung als auch in der Dunkelheit auf den Straßen im Landkreis Stendal unterwegs sind. Das birgt eine Gefahr: Rehe, Hirsche und Wildschweine überqueren in den Abendstunden die Straßen. Aus diesem Grund kommt es in den Herbst- und Wintermonaten vermehrt zu Wildunfällen, trotz verschiedener Präventionsmaßnahmen.