Landwirtschaft Warum im Altmark-Spargel ein 1000-Euro-Taler versteckt ist

Spargel gibt es in der Altmark sprichwörtlich an jeder Straßenecke. Die Firma Garlipp bei Stendal bietet die Chance, 1000 Euro zu gewinnen - für die Vereinskasse - und hofft so, in aller Munde zu sein.