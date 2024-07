Die Gruppe Wild Steps der Tanzschule Schier-Rösel aus Stendal gehört zu den besten in Deutschland. Auf ihrem Weg zum Erfolg mussten sie allerdings einige Hürden überwinden.

Warum man diese Tanzgruppe aus Stendal in ganz Deutschland kennt

Stendal - Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Justine Komischke stolz ist. Seit 2020 trainiert sie die Gruppe Wild Steps in der Tanzschule Schier-Rösel in Stendal. Dass sie mit den 25 Tänzerinnen der Gruppe einmal bei einer Deutschen Meisterschaft so gut abschneiden würde, hätte sie sich jedoch nicht träumen lassen.