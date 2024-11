Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch fühlt sich in seinem Zuhause an der Elbe wohl. Heimat bleibt für ihn aber die Altmark.

Schönebeck/Diesdorf. - In seinem Büro hat Bert Knoblauch die Altmark stets im Blick. Die historische Karte schenkte ihm ein Freund als Erinnerung. Seitdem hängt sie hinter dem Schreibtisch im historischen Rathaus. Die Altmark-Region bleibe für ihn Heimat, sagt der gebürtige Salzwedeler, der in Abbendorf aufwuchs und in Diesdorf zur Schule ging. Zu Hause ist er inzwischen rund 100 Kilometer weiter südlich. In Schönebeck leitet er seit zehn Jahren als Oberbürgermeister die Geschicke der 30.000-Einwohner-Stadt an der Elbe.