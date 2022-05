Warum Sport im Verein in Stendal weiter hoch im Kurs steht

Stendal - Der Landkreis Stendal ist ein sportlicher, einer der sportlichsten in Sachsen-Anhalt. So lässt sich die Statistik des Kreissportbundes (KSB) Stendal-Altmark lesen, die dessen Präsidentin Carola Schulz jetzt vorgestellt hat. Eine zentrale Aussage: Knapp 17 Prozent der Einwohner sind in einem Sportverein, der dem KSB angehört, organisiert. „Damit liegen wir nach wie vor über dem Landesdurchschnitt und hoffen, dass es anhält“, sagte Carola Schulz. Ein berechtigter Wunsch, denn die Pandemie hat auch den Sportvereinen zugesetzt.