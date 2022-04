Was in Stendal Silvester erlaubt ist

Stendal - „Same procedure as every year“ (dt. Der gleiche Ablauf wie in jedem Jahr), lautet das berühmte Zitat des Butlers James im Sketch-Klassiker „Dinner for One“. Aber ganz wie im vergangenen Jahr wird der Silvester-Abend nicht. Denn trotz Corona ist in und um Stendal mehr möglich als 2020 im Lockdown. Was erlaubt ist und was nicht, zeigt der Überblick.