Fit in den Frühling Was Lauf-Anfänger wissen müssen und welche Strecken in Stendal besonders für sie geeignet sind

In einer neuen Serie gibt die Volksstimme Tipps, um aktiv und gesund in den Frühling zu starten. Im ersten Teil verraten zwei Lauftrainerinnen, wie man Spaß am Joggen entwickelt.