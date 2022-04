Welche Pläne das Alstom-Werk in Stendal für die Zukunft hat

Wenn Salzgitter niest, bekommt Stendal einen Schnupfen? Für das Alstom-Werk könnte man das annehmen. Müssen die Mitarbeiter in Stendal bange in die Zukunft blicken?

Stendal - Bis zu 1200 Stellen will der französische Alstom-Konzern in seinen deutschen Werken abbauen. Betroffen ist auch das Werk in Salzgitter, zu dem wiederum der Traditionsstandort Stendal gehört. Müssen die 224 Beschäftigten in Stendal um ihre Jobs fürchten?