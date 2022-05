Weniger Züchter und weniger Tiere: Kreistierschau in Tangerhütte trotzt den Widrigkeiten der Pandemie

Mitgliederschwund und abnehmende Tierzahlen in Pandemiezeiten machen den Kleintierzüchtern zu schaffen. In Tangerhütte gab es jetzt trotz aller Schwierigkeiten eine der wenigen verbliebenen Tierschauen. Die Kreisschau der Rassekaninchen und -geflügel ging allerdings auch dort mit weniger Tieren als gewohnt über die Bühne.

Tangerhütte - „Die, die da sind, sind immer die Richtigen“, sagte Landrat und Schirmherr Patrick Puhlmann (SPD) bei der Eröffnung der Kreisschau für Rassekaninchen und –geflügel am Wochenende in Tangerhütte. Und er sprach den Veranstaltern seinen Respekt aus, dass die Tierschau auch unter schwierigen Bedingungen in der Coronapandemie wieder auf die Beine gestellt wurde, auch wenn in den Vorjahren viel mehr Tiere gezeigt werden konnten.