Wenn das Geschenk nicht passt - So gehen Händler in Stendal mit Rückgaben um

Stendal - Vor dem Fest ist der Andrang auf die Geschäfte groß. Alle wollen etwas Schönes für ihre Liebsten ergattern. Doch nach der besinnlichen Weihnachtszeit kehrt nicht unbedingt Ruhe ein. Der ein oder andere hat sich vielleicht nicht so sehr über sein Geschenk gefreut. Dann heißt es: zurück ins Geschäft. Wie zufrieden die Stendaler mit ihren Weihnachtspräsenten sind, wissen die Händler in der Hansestadt.

Beliebte Geschenke sind Parfüme und Düfte. In Stendal kann man diese unter anderem bei Kathrin Jaenicke in ihrem Geschäft „Aurel“ in der Breiten Straße kaufen. Dass Kunden Geschenke nach dem Fest zurückgeben, komme bei ihr weniger vor. „Ab und zu gibt wer was zurück. Aber das ist dann auch kein Problem“, sagt sie. Viele Kunden kaufen einen Gutschein oder nehmen erst mal nur eine Probe zur Sicherheit mit.

In der Buchhandlung „Genz“ in Stendal werde auch jedes Jahr was zurückgeben. „Es ist aber im Rahmen“, sagt Geschäftsführerin Susanne Malzahn. Solange die Bücher nicht beschädigt sind, ist eine Rückgabe oder das Ausstellen eines Gutscheins keine Schwierigkeit. „Wenn die Leute etwas zurückgeben, liegt es meistens daran, dass ein Buch doppelt verschenkt wurde.“

Technik liegt auch immer wieder unterm Weihnachtsbaum. Die einen sehen sie gerne, die anderen sträuben sich dagegen. Die Stendaler scheinen nur wenig Probleme mit DVD-Spielern und Tablets unterm Baum zu haben. Carsten Poschmann, Filialleiter des Medimax-Geschäfts in Stendal: „Es kommt vor, aber in den letzten Jahren hatten wir weniger Rückgaben.“ Auch hier werde häufig auf einen Gutschein zurückgegriffen. „Wenn Technik gekauft wird, sind die Kunden schon sicher, dass das Produkt gewollt ist.“ Produkte, die zurückgegeben werden, seien häufig Haushaltskleingeräte wie Mixer und Rasierer.

Gutscheine waren in diesem Jahr auch im Kaufhaus Ramelow in Stendal beliebt, wie Hausleiterin Annette Noffke verrät. „Umtauschwellen haben wir nicht. Eher sind die Tage nach Weihnachten noch mal umsatzreich, da viele ihre Gutscheine und Geldgeschenke einlösen.“ Bei der Rückgabe sei man im Kaufhaus kulant. So werden verlängerte Rückgabefristen angeboten, damit auch Geschenke, die beispielsweise zu Beginn des Monats gekauft wurden, zurückgegeben werden können. Wichtig bei Rückgaben: „Der Kassenbon muss vorgezeigt werden.“