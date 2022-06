Gartenträumepark Widerstand gegen Außenterrasse fürs Bürgercafé am Neuen Schloss in Tangerhütte

In Tangerhütte fehlt das Geld an allen Ecken. Jugendclubs und die notwendige Dachsanierung am Kulturhaus wurden aus Geldmangel erst kürzlich auf Eis gelegt. Nun zaubert die Verwaltung ein neues Projekt „aus der Schublade“: Eine Außenterrasse fürs neue Schloss. Im Sozialausschuss in Tangerhütte kam das nicht gut an.