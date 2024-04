Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal. - Die A14-Nordverlängerung Magdeburg-Schwerin ist im Kreis Stendal angekommen. Auf einem knapp 30 Kilometer langen Abschnitt zwischen Tangerhütte und Lüderitz können Autofahrer auf der neuen Trasse Gas geben. Auf einem dreimal so langen Abschnitt Richtung Norden in Sachsen-Anhalt wird rege gebaut. Die Veränderungen in Feld und Flur durch die A14 sind allgegenwärtig.