Wie bestatten Muslime in der Altmark ihre Verstorbenen?

Im Islam gelten besondere Bestattungsregeln, die sich auf Friedhöfen in Deutschland nicht immer umsetzen lassen. Die Muslime in Salzwedel und Stendal und die Stadtverwaltungen der beiden Hansestädte haben aber einen Kompromiss gefunden.

Imam Moustafa Hassanein (links) und Mohamed Msaik (rechts) in der Al Rahma Moschee in Stendal

Stendal / Salzwedel - Seit 2015 gibt es auf dem Städtischen Friedhof in Stendal ein eigenes Gräberfeld für Bestattungen nach islamischem Ritus. Ein Jahr später wurde auch auf dem Perver Friedhof in Salzwedel eine Fläche für muslimische Verstorbene eingerichtet. Die Altmark nimmt damit - trotz einem im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Anteil von Muslimen an der Bevölkerung - eine Vorreiterrolle unter den Landkreisen in Sachsen-Anhalt ein.