Stendal. - Ein herzliches Lachen schallt durch das Dorfgemeinschaftshaus in Gohre. Statt einem Knoten im Band gibt es eher einen in den Fingern: Michaela Oneßeit hilft Jutta Zimmermann bei einer Makramee-Knüpftechnik. Nicht nur bei dieser Aktion haben die Gohrer Landfrauen viel Freude. Ebenso bei der Würdigung von Ehrenamtlichen, die sich für die Gemeinschaft in Stendals Ortsteilen einsetzen. Darum haben sie den Preis „Engagement auf dem Land“ ins Leben gerufen. Dieser ging in diesem Jahr unter anderem an Michaela Oneßeit. Denn die 51-Jährige widmet viele Stunden ihrer Freizeit Ehrenämtern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.