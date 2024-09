Gemeinsamer Aktionstag mit verlängerten Öffnungszeiten am 27. September soll die Stendaler Innenstadt mit Leben füllen.

Wie dem Leerstand in Stendals Innenstadt Einhalt geboten wird

Solch eine Papiertüte soll Freitag, 27. September, zum Aktionstag „Heimat shoppen“ das Bild in der Innenstadt prägen. Stendaler Händler beteiligen sich zum zweiten Mal an dem Projekt.

Stendal. - „Kein Laden wird auf Dauer allein überleben können“, ist sich Geschäftsinhaberin Yvonne Riesmann sicher. Und fügt hinzu: „Wir verfolgen alle ein Ziel, in der Innenstadt muss etwas passieren.“ Dem schon vorherrschenden Leerstand in der Einkaufsstraße in Stendal Einhalt gebieten.