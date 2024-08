Brandbekämpfer von Morgen Wie die Jugendfeuerwehren in Stendal lernen, Feuer zu löschen und Leben zu retten

Die Arbeit bei der Feuerwehr will früh geübt sein. Dafür gibt es die Jugendfeuerwehren. Löschmeisterin Sarah Stoppock erklärt, was Kinder und Jugendliche in Stendal für die Feuerwehrarbeit mitbringen müssen.