Das Zellstoffwerk Mercer ist in Arneburg bei Stendal ein industrieller Leuchtturm. So hat der früherer Vize-DDR-Minister Harald Gatzke das Milliardenprojekt in die Altmark geholt und damit hunderte Arbeitsplätze geschaffen.

Arneburg. - Es war wohl der schönste Tag im Leben von Harald Gatzke. Am 22. Oktober 2004 erfüllte sich sein Traum. Bei Arneburg wurde das damals größte industrielle Investitionsvorhaben der neuen Bundesländer offiziell eingeweiht. Das Zellstoffwerk Stendal (heute Mercer Stendal GmbH) ging nach nur zweijähriger Bauzeit in Betrieb. Zur feierlichen Eröffnung der Milliardeninvestition kamen hochrangige Gäste, allen voran Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU), in die Altmark. Gatzke stand an diesem Tag nicht im Mittelpunkt. Das war auch nicht seine Art. Er war der ruhige Typ, leise, aber sehr beharrlich. Ein stiller Held.