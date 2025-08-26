Immer mit der Familie Wie eine junge Mutter mit Lavendel zur Hobby-Landwirtin wird
Philippa von Engelbrechten baut vielseitig einsetzbaren Lavendel in Vollenschier bei Stendal an. Wie sie so die landwirtschaftliche Arbeit ihrer Familie ergänzt und zum Artenschutz beiträgt.
Aktualisiert: 26.08.2025, 14:47
Vollenschier. - Vollenschier hat ein Lavendelfeld. Philippa von Engelbrechten konnte in diesem Jahr ihre erste Ernte einfahren. Warum der Anbau der vielseitigen Pflanze im Kreis Stendal gleich mehrere Vorteile mit sich bringt.