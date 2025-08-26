weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Immer mit der Familie: Wie eine junge Mutter mit Lavendel zur Hobby-Landwirtin wird

Philippa von Engelbrechten baut vielseitig einsetzbaren Lavendel in Vollenschier bei Stendal an. Wie sie so die landwirtschaftliche Arbeit ihrer Familie ergänzt und zum Artenschutz beiträgt.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 26.08.2025, 14:47
Philippa von Engelbrechten aus Vollenschier bei Stendal mit einem Bündel Lavendel, den sie auf ihrem eigenen Lavendelfeld geerntet hat.
Philippa von Engelbrechten aus Vollenschier bei Stendal mit einem Bündel Lavendel, den sie auf ihrem eigenen Lavendelfeld geerntet hat. Foto: Mike Kahnert

Vollenschier. - Vollenschier hat ein Lavendelfeld. Philippa von Engelbrechten konnte in diesem Jahr ihre erste Ernte einfahren. Warum der Anbau der vielseitigen Pflanze im Kreis Stendal gleich mehrere Vorteile mit sich bringt.