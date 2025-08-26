Philippa von Engelbrechten baut vielseitig einsetzbaren Lavendel in Vollenschier bei Stendal an. Wie sie so die landwirtschaftliche Arbeit ihrer Familie ergänzt und zum Artenschutz beiträgt.

Wie eine junge Mutter mit Lavendel zur Hobby-Landwirtin wird

Immer mit der Familie

Philippa von Engelbrechten aus Vollenschier bei Stendal mit einem Bündel Lavendel, den sie auf ihrem eigenen Lavendelfeld geerntet hat.

Vollenschier. - Vollenschier hat ein Lavendelfeld. Philippa von Engelbrechten konnte in diesem Jahr ihre erste Ernte einfahren. Warum der Anbau der vielseitigen Pflanze im Kreis Stendal gleich mehrere Vorteile mit sich bringt.