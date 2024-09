Stendal - Wenn man dabei zu sieht, wie Rosel Ebersbach gemeinsam mit ihrer Sportgruppe tanzt und aktiv ist, merkt man ihr ihr Alter überhaupt nicht an. Mit 90 Jahren ist die Stendalerin die Älteste in der Sportgruppe „Fit ab 60 plus“. Und ans Aufhören denkt sie noch lange nicht.

Seit 24 Jahren turnt sie unter der Anleitung von „Seniorita“ Rita Kaczmarek im Stendaler Jugendfreizeitzentrum „Mitte“ (JFZ). Damit ist sie ein Mitglied der ersten Stunde, da sich die Gruppe in jenem Jahr gegründet hat. Aufmerksam wurde sie damals auf das Angebot dank einer Reklame. „Mein Mann war gerade gestorben und es war schwer für mich“, sagt sie. Die Gruppe habe ihr wieder die Lebensfreude zurückgebracht.

Sport und Fitness waren bei ihr schon immer ein Thema, erzählt sie. In den 40er Jahren zog sie von Schlesien nach Stendal und arbeitete als Hortnerin, zuerst in der Sekundarschule „Adolf Diesterweg“, danach in der Comenius-Sekundarschule in Stendal. „Ich hatte eine Lehrbefugnis für Sport und Werken. Eigentlich sollte ich noch Schulgarten übernehmen, aber das konnte ich nicht“, sagt sie und lacht.

Viel zu lachen gebe es auch in der Turngruppe. „Hier ist immer gute Stimmung. Es ist jedes Mal eine Freude herzukommen.“ Immer in Bewegung bleiben und mit guter Laune durchs Leben gehen, so bleibt man im hohen Alter noch fit und beweglich.

Einmal in der Woche, immer am Mittwoch, treffen sich die 15 Frauen im JFZ und machen ihre Übungen. „Wer Interesse hat, kann gerne einfach vorbeikommen“, sagt Trainerin Rita Kaczmarek. „Aber wir wollen keine Gucker, sondern Mitmacher.“

Eine Mitmacherin hat Rita Kaczmarek in Rosel Ebersbach auf jeden Fall gefunden. Als die Gruppe zur Feier ihres 90. Geburtstags einen Tanz zu einem Lied von Andreas Gabalier vorführt, braucht es nicht lange, bis die Jubilarin selbst einsteigt. Wenn es nach ihr und ihren Mitturnerinnen geht, soll es bitte auch noch lange so weitergehen.