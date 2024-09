In unmittelbarer Nähe zum Schwanenteich in Stendal entsteht ein barrierefreies Wohnquartier mit integriertem Pflegedienst für Senioren. Das erste Haus steht schon. Warum die Plätze heiß begehrt sind.

Das erste Haus des Wohnquartiers in der Straße „Hinter der Mühle“ in Stendal. Derzeit entstehen dahinter noch weitere Wohnungen für Senioren.

Stendal - Der Bedarf an modernen, barrierefreien Wohnungen fürs Alter ist groß. Da bildet Stendal keine Ausnahme. Die Firma Mebag-Bau mit Sitz in Jarchau bietet seit März 2024 Abhilfe in Form eines weiteren Angebots für Senioren. Auf einer einstigen Brachfläche Hinter der Mühle/Arnimer Straße ist ein Wohnhaus mit integriertem Pflegedienst entstanden. Die 14 Wohnungen sind alle schon belegt, doch auf dem Gelände in unmittelbarer Nähe zum Schwanenteich herrscht noch reger Baubetrieb.