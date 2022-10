Altmark Wildpark Weißewarte bleibt nun doch weiter geöffnet

Es geht rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln mit dem Wildpark in Weißewarte. Am Dienstag, 25. Oktober, der eigentlich der letzte Tag für Besucher sein sollte, wurde bekannt, dass der Park nun doch zwei Wochen länger geöffnet sein wird. Danach könnte ein externer Dienstleister übernehmen. Zu den Hintergründen.