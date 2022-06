Weißewarte - Noch am Donnerstag, 2. Dezember, hoffte Andreas Brohm, dass der Wildpark in Weißewarte in dieser Woche für Besucher wieder öffnen kann. „Das ist eher unrealistisch“, korrigiert sich nun der parteilose Bürgermeister der Einheitsgemeinde Tangerhütte nach den Gesprächen am 6. Dezember im Stendaler Landratsamt, an dem auch Vertreter des Wildpark-Fördervereins teilnahmen.