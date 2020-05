Das Stendaler Winckelmann-Museum präsentiert sich ab Sonnabend wieder mit neuen Attraktionen.

Stendal l Wenn das Winckelmann-Museum morgen um zehn Uhr erstmals wieder seine Pforten öffnet, treten auch museumsbekannte Gäste durch ein Tor in die Antike, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ein von dorischen Säulen getragenes Portal mit der Inschrift ‚Mnemosyne‘, dem Namen der Mutter der Musen, steht neuerdings am Eingang zum Winckelmann-Park.

Neue Attraktionen

„Wir waren sehr fleißig in den vergangenen Wochen“, erzählt Max Kunze, Präsident der Winckelmann-Gesellschaft, gut gelaunt. „Das gesamte Außenareal, als auch der Skulpturenhof, wurden umgestaltet, um die geltenden Abstandsregelungen zu gewährleisten“, so Kunze. Neben besagtem Portal springt vor allem das neue „Götterzelt“ ins Auge. Als zentraler Punkt im Park bietet es Gelegenheit, um „im Schatten etwas zu lesen“. In Zukunft soll es auch vermehrt für Veranstaltungen genutzt werden.

Im Park werden auch Sitzgelegenheiten für jeweils bis zu fünf Besucher weitläufig verteilt aufgestellt, sodass die Sicherheitsabstände eingehalten werden können.

Führungen in Kleinstgruppen

Diese Maßnahmen gelten natürlich auch für die anderen Abschnitte des Museums. So darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern in jedem Teilbereich aufhalten. Die Museumsbetreiber lotsen deshalb ihr Publikum durch die Räume, um Überlastungen zu vermeiden. Einen Mundschutz zu tragen, wird zwar „dringend empfohlen“, so Kunze, sei aber nicht verpflichtend. Führungen finden den Auflagen gemäß zur Zeit „nur in Kleinstgruppen von bis zu fünf Personen“ statt.

Nach der Wiedereröffnung am Sonnabend geht das Museum in eine 14-tägige Probephase. Kinder im Vorschulalter sind eingeladen, am Zeichenwettbewerb „Die unbesiegbaren Helden von Hellas“ teilzunehmen, der von der Eremitage in St. Petersburg organisiert wird. Am 23. Mai hofft Kunze, die neue Sonderausstellung „Vor Anker gehen - Häfen im Land der Verheißung“ zu eröffnen.

Weitere Informationen auf der Webseite www.winckelmann-gesellschaft.com