EIL:
Meinungsfreiheit und Zensur „Wir sind im Kulturkampf“: Hochschule Stendal ordnet den Trump-Zeitgeist ein
Professoren der Hochschule Magdeburg-Stendal haben sich mit dem Trump-Zeitgeist und seiner Bedeutung für die Gesellschaft auseinandergesetzt. Ein zentrales Thema im Gespräch mit der Volksstimme: Meinungsfreiheit.
Aktualisiert: 08.01.2026, 15:10
Stendal. - Der Ton in der Gesellschaft wird rauer. Immer mehr Länder kehren der Welt den Rücken zu. Die Professoren Claudia Nothelle, Katrin Reimer-Gordinskaya und Günter Mey von der Hochschule Magdeburg-Stendal sprechen über den „Trump-Zeitgeist“ und seine Auswirkung auf die Gesellschaft. Das Thema Meinungsfreiheit nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.