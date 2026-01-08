weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Meinungsfreiheit und Zensur: „Wir sind im Kulturkampf“: Hochschule Stendal ordnet den Trump-Zeitgeist ein

Professoren der Hochschule Magdeburg-Stendal haben sich mit dem Trump-Zeitgeist und seiner Bedeutung für die Gesellschaft auseinandergesetzt. Ein zentrales Thema im Gespräch mit der Volksstimme: Meinungsfreiheit.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 08.01.2026, 15:10
Claudia Nothelle moderierte die Altmärkische Netzwerkkonferenz der Hochschule Stendal zum Thema „Globaler Protektionismus, lokale Resonanz – was der Trump-Zeitgeist und die Weltpolitik für die Altmark bedeuten“. Foto: Matthias Piekacz

Stendal. - Der Ton in der Gesellschaft wird rauer. Immer mehr Länder kehren der Welt den Rücken zu. Die Professoren Claudia Nothelle, Katrin Reimer-Gordinskaya und Günter Mey von der Hochschule Magdeburg-Stendal sprechen über den „Trump-Zeitgeist“ und seine Auswirkung auf die Gesellschaft. Das Thema Meinungsfreiheit nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.