Professoren der Hochschule Magdeburg-Stendal haben sich mit dem Trump-Zeitgeist und seiner Bedeutung für die Gesellschaft auseinandergesetzt. Ein zentrales Thema im Gespräch mit der Volksstimme: Meinungsfreiheit.

„Wir sind im Kulturkampf“: Hochschule Stendal ordnet den Trump-Zeitgeist ein

Claudia Nothelle moderierte die Altmärkische Netzwerkkonferenz der Hochschule Stendal zum Thema „Globaler Protektionismus, lokale Resonanz – was der Trump-Zeitgeist und die Weltpolitik für die Altmark bedeuten“.

Stendal. - Der Ton in der Gesellschaft wird rauer. Immer mehr Länder kehren der Welt den Rücken zu. Die Professoren Claudia Nothelle, Katrin Reimer-Gordinskaya und Günter Mey von der Hochschule Magdeburg-Stendal sprechen über den „Trump-Zeitgeist“ und seine Auswirkung auf die Gesellschaft. Das Thema Meinungsfreiheit nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.